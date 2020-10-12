فرنسا لا تستبعد فرض إجراءات عزل وسط موجة قوية لكورونا

قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس اليوم، إنه لا يستبعد فرض إجراءات عزل في بعض مناطق البلاد بسبب عودة الإصابات بكورونا للزيادة.

وقال كاستيكس بعد سؤاله عن فرض محتمل لإجراءات عزل في مناطق من البلاد، إنه لا يجب أن نستبعد أي خيار، وأضاف أن بلاده تواجه موجة ثانية قوية من التفشي، وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغ أكثر من ستة عشر ألفا خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى سبعمئة وأربعة وثلاثين ألفا وتسعمئة وأربع وسبعين حالة منذ بداية الجائحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا