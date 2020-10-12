الأمم المتحدة تكشف فاتورة التغير المناخي، والرقم مخيف

قالت منظمة الأمم المتحدة اليوم إن التغير المناخي ضاعف الكوارث الطبيعية بوتيرة سريعة منذ العام ألفين، وهو ما يدعو إلى تحرك المجتمع الدولي لكبح المخاطر.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تقرير له، بأن الفترة من عام ألفين حتى عام ألفين وتسعة عشر شهدت سبعة آلاف وثلاثمئة وثمانيا وأربعين كارثة طبيعية، حصدت أرواح مليون ومئتين وثلاثين ألف شخص، وكلفت تريليونين وتسعمئة وسبعين مليار دولار.

ويرى خبراء أن الدول الصناعية الكبرى تتحمل مسؤولية كبيرة في تردي المناخ، أما الإجراءات التي يجري اتخاذها فغالبا ما تكون بطيئة وغير متناسبة مع حجم المخاطر.

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