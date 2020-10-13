الصحة العالمية تحذر من استراتيجية مناعة القطيع لمواجهة كورونا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، من مخاطر الاعتماد على فكرة مناعة القطيع لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال غبريسيوس خلال مؤتمر صحفي إن مناعة القطيع تحدث عندما يصبح جزء كبير من المجتمع محصنا ضد مرض ما، من خلال اللقاحات أو من خلال الانتشار الواسع له، فيما يروج البعض لفكرة السماح لفيروس كورونا بالانتشار بشكل طبيعي في ظل عدم وجود لقاح، مشيرا إلى أن هذا النهج يمثل إشكالية على المستوى العلمي والأخلاقي.

هذا وأظهر التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية عن الحالة الوبائية لجائحة كورونا في العالم، ارتفاعا في العدد الأسبوعي للإصابات والوفيات الجديدة بنسبة 10% و13% على التوالي في إقليم شرق المتوسط، مقارنة ببيانات الإقليم في الأسبوع السابق.

وأظهر التقرير أنه منذ بداية الجائحة عالميا حتى 11 من الشهر الحالي، تم تسجيل أكثر من 37 مليون إصابة بكورونا، وأكثر من مليون وفاة، مشيرا إلى أن ما يقارب نصف هذه الحالات والوفيات تم تسجيله في إقليم الأميركيتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا