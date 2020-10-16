أبو الغيط: استئناف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي مدان ويدمر حل الدولتين

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، موافقة إسرائيل على بناء ألفي وحدة استيطانية جديدة، مؤكدا أن عودة إسرائيل إلى النشاط الاستيطاني مرفوضة ومدانة، وتناقض ادعاءات الحكومة الحالية بالسعي نحو السلام والاستقرار في المنطقة.

أبو الغيط قال إن هذا النشاط الاستيطاني يشكل عائقا هائلا أمام تطبيق حل الدولتين، وأن إصرار حكومة نتنياهو على المضي قدما في البناء الاستيطاني لإرضاء المكونات اليمينية المتطرفة داخلها يعكس إصرارها على رفض تطبيق هذا الحل، وكذلك العمل على تدمير فرص تحقيقه في المستقبل.

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