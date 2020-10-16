في يوم الأغذية العالمي.. 130 مليون شخص على حافة المجاعة بحلول نهاية العام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، إن نحو 130 مليون شخص قد يدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام، علاوة على 690 مليون شخص يفتقرون أصلا إلى الطعام الكافي، كما لن يستطيع أكثر من 3 مليارات شخص تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي.

جاء ذلك في رسالة الأمين العام بمناسبة يوم الأغذية العالمي، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 16 أكتوبر من كل عام، وقال غوتيريش إن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو اعتراف بحق جميع الناس في الغذاء والسعي المشترك إلى القضاء على الجوع.

وأشار الأمين العام إلى أن جائحة كورونا جاءت لتزيد من تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، التي تردت إلى مستوى لم تشهده منذ عقود.

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