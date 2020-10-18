الرئيس الأمريكي ترامب: سأغادر البلاد إنْ هزمني “بايدن”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ساخرا أمام جمهوره خلال تجمع في إطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا، إنه قد يغادر البلاد في حال انهزامه أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ووصف منافسه بايدن بـ: “أسوأ مرشح” في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث قال: “التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط”، وأضاف: “هل تتصورون لو انهزمت؟

طوال كل حياتي – ماذا سأفعل؟

سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة”.

وبما أن ترامب لن يكون سعيدا بمثل هذه الخسارة في حال وقوعها، حسب ما أعلنه أمام أنصاره، فإنه كما أكد ساخرا “ربما يتعين عليّ مغادرة البلاد، لا أدري”.

مؤسسة “مشروع لينكولن” الجمهورية التوجه، المعارضة لترامب والمساندة لجو بايدن، سارعت إلى نشر فيديو على موقع “تويتر” لما قاله سيد البيت الأبيض بشأن مغادرة البلاد في حال انهزامه، وأضافت متسائلة “هل هذا وعد؟”.

سبق لترامب أن صرح بما سيفعله في حال خسارته أمام بايدن بمضامين متباينة حيث قال في شهر أيلول الماضي أمام أنصاره في كارولينا الشمالية: “لا أدري ما الذي سأفعله (في حال الانهزام) – لن أتحدث إليكم أبدا مرة أخرى”، ورد فريق حملة بايدن فوراً بفيديو لكلام ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة المرشح الديمقراطي وصوته قائلا: “أنا جو بايدن، وأوافق على هذه الرسالة”.

وتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، لزيارة ولايتي ميشيغان وويسكنسون، في إطار حملته الانتخابية، قبل أن يبدأ جولة في الولايات الغربية، ويسعى ترامب، بعد تعافيه من كورونا وقبل الانتخابات بأسبوعين، إلى تنظيم التجمعات في جميع أنحاء البلاد، في محاولة منه لضمان تأييد الولايات التي فاز بها قبل أربع سنوات.