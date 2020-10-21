دول أوروبا تسجل أرقاما قياسية في الإصابة بفيروس كورونا

سجلت دول أوروبا أرقاما قياسية لحالات الإصابة بكوفيد تسعة عشر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث وصلت الإصابات في النمسا إلى ألف وتسعمئة وثمان وخمسين إصابة، وفي بولندا إلى عشرة آلاف وأربعين، أما أرمينيا فقد وصلت حالات الإصابة فيها إلى ألف وثمانيمئة وست وثلاثين، في حين سجلت أكرانيا ستة آلاف وسبعمئة وتسع عشرة إصابة.

هذا ورصد الأطباء في جمهورية التشيك أحد عشر ألفا وتسعمئة وأربعا وثمانين إصابة جديدة، أما سلوفاكيا فقد وصلت الإصابات فيها إلى ألفين ومئتين واثنتين، كما تم تسجيل ألف وثلاثمئة وإحدى وخمسين إصابة جديدة في جورجيا، وألف وثلاثمئة وست وثلاثين إصابة في بلغاريا.

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