ألمانيا تسجل 11287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كشف معهد روبرت كوخ الفيدرالي الألماني للأمراض المعدية، عن تسجيل 11287 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 7 آلاف و595 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل ثاني قفزة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات خلال أسبوع.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 392 ألفا و49 حالة، منها 9 آلاف و905 حالات وفاة، و304 آلاف و173 حالة شفاء.

هذا وحذر رئيس معهد روبرت كوخ، لوتار فيلر، من أن الوضع أصبح خطرا جدا، مؤكدا أنه يتعين على ألمانيا الاستعداد لسيناريو خروج انتشار الفيروس عن السيطرة.

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