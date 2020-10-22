تسجيل 26688 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية في إحصائية جديدة، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 26688 حالة، ليصل الإجمالي إلى 789229 إصابة.

هذا وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، وقد تستمر تلك القيود 6 أشهر بهدف التصدي لموجة ثانية سريعة الانتشار.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 191 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 44158 حالة.

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