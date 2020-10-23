اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة

جينيف 23 أكتوبر 2020 (وال)- أعلن في جينيف السويسرية ظهر اليوم الجمعة، عن توقيع وقف إطلاق النار بشكل دائم برعاية البعثة الأممية لدى ليبيا.

هذا وقد وقعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 المنبثقة عن قمة دولية التي عُقدت في يناير 2020 في برلين، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، بعد محادثات على مدار أسبوع، تركزت على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

ويُشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستفاني وليامز، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقًا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه يُشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا.

وأوضحت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قائلة: “نأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم”. (وال- جينيف) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال