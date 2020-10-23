ترحيب أوروبي باتفاق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

بروكسل 23 أكتوبر 2020 (وال)- رحّب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقّعه وفدا مجموعة 5 + 5، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد ووصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بـ”النبأ السّار”.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة السيدة ستيفاني وليامز، إن اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي يدخل حيّز التنفيذ فورًا.

وأضافت السيدة ستيفاني وليامز – في مؤتمر صحفي أعقب مراسم التوقيع – أن طرفي النزاع وقعا على “اتفاق دائم وكامل لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد يدخل حيّز التنفيذ فورًا”.

وأشارت السيدة ستيفاني وليامز إلى أن جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب؛ من المفترض أن يُغادروا ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت وليامز أن هناك “مؤشرات جيدة على إن المنشأتين النفطيتين في رأس لانوف والسدرة؛ ستكونان جاهزتين لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة”. (وال- بروكسل) ر ت

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