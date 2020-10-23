اللواء خالد المحجوب يُرحّب بإعلان وقف إطلاق النار ويُطالب بإجلاء المرتزقة

بنغازي 23 أكتوبر 2020 (وال)- رحّب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب اليوم الجمعة، بإعلان اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم توقيعه في جنينف السويسرية.

وأشار اللواء خالد المحجوب – في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية – إلى ضرورة إجلاء المرتزقة والأجانب من ليبيا، مضيفًا أن وقف إطلاق النار في ليبيا “مستمر طيلة المدة الماضية، وهناك تهدئة ولا توجد مواجهات عسكرية”.

وأضاف اللواء خالد المحجوب: “لكن وقف إطلاق النار أخذ الآن منحى آخر، بعد التوقيع عليه بشكل رسمي، وسيترتب عن هذا التوقيع عددًا من الإجراءات وفق مخرجات برلين، سواء في المسار العسكري أو الاقتصادي أو السياسي”.

وتابع اللواء خالد المحجوب: “هناك إجراءات مباشرة؛ مثل فتح الطُرق والمعابر، وتسهيل الحركة .. وإجراءات غير مباشرة مثل تفكيك الميليشيات وإجلاء المرتزقة والأجانب”.

وذكر اللواء خالد المحجوب أن هذه الإجراءات؛ تحتاج إلى من يقوم بها تحت رعاية الإرادة الدولية التي اجتمعت في برلين. (وال- بنغازي) ر ت

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