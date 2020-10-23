اللواء التميمي: اتفاق وقف إطلاق النار لم يتضمن نزع سلاح سرت – الجفرة

جنيف 23 أكتوبر 2020 (وال) – قال عضو وفد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” في جنيف ومدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي، إن الوفد لم يتحدث عن سرت أو الجفرة منزوعة السلاح لكن تشكيل غرفة أمنية مشتركة للتأمين.

اللواء التميمي وفي تصريحات لقناة العربية، اليوم الجمعة، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أضاف: “اتفقنا في مفاوضات 5+5 على إعادة الوحدات الأمنية إلى سابق تمركزاتها وتتولى غرفة مشتركة وضع ترتيبات شرطية لمهام تأمين سرت.

وانتهت اليوم الجمعة، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. (وال – جنيف)

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