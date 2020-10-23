الصحة العالمية: الوضع الوبائي في شرق المتوسط خطير

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، إن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا في الإقليم خطر ويبعث على القلق.

وأضاف المنظري، في بيان صحفي نشره المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اليوم، أن هناك زيادة حادة في عدد حالات الإصابة في جميع أنحاء الإقليم، حيث وثقت بعض البلدان مؤخرا ومن بينها إيران والعراق والمغرب والأردن وتونس وليبيا، أعلى عدد من الحالات المبلغ عنها في يوم واحد منذ اندلاع الجائحة، كما أن بعض البلدان مثل إيران سجلت أعلى أعداد من الوفيات.

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