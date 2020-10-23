أكثر من 50 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم حتى الآن

أدلى أكثر من خمسين مليون أميركي بأصواتهم حتى الآن في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها جو بايدن ودونالد ترامب، وفقا لتعداد نشره يوم الجمعة مشروع يو إس إلكشن .

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا، أن أكثر من خمسة وثلاثين مليون شخص صوتوا عن طريق البريد، وأكثر من خمسة عشر مليونا صوتوا شخصيا.

ويخضع التصويت المسبق لقواعد مختلفة بحسب الولايات، وستفتح ولاية نيويورك التي تضم أكبر عدد من الناخبين إمكانية التصويت شخصيا اعتبارا من السبت، ما سيزيد من عدد الأصوات المودعة مسبقا في صناديق الاقتراع.

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