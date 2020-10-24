بريطانيا توقع مع اليابان أول اتفاق تجاري كبير بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي 

وقعت بريطانيا اتفاقية تجارية مع اليابان هي الأولى لها بهذا الحجم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لإبرام اتفاق مع شركائها السابقين بالاتحاد الأوروبي.

بدورها قالت بريطانيا إن الاتفاق يعني أن 99% من صادراتها إلى اليابان ستكون معفية من الرسوم، وأنها قد تزيد التجارة بواقع أكثر من 15 مليار جنيه استرليني في الأجل الطويل، مقارنة بالعام 2018.

كما أن الاتفاق سيلغي الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل، وصولا إلى صفر في 2016، هذا وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير القادم.

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