الصحة السعودية: نزول منحنى الإصابات بكورونا بدأ يتباطأ في المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم أن نزول منحنى الإصابات بكورونا بدأ يتباطأ في المملكة، وطالبت الوزارة الجميع بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي، وضرورة ارتداء الكمامة الطبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، إنه تم اليوم تسجيل ثلاثمئة وثلاث وعشرين إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى ثلاثمئة وأربعة وأربعين ألفا وثمانيمئة وخمس وستين حالة، منها ثمانية آلاف ومئتان وتسع وأربعون حالة نشطة، ومن بينها سبعمئة وسبع وستون حالة حرجة.

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