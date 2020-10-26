بوريل: نشجع جميع الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار

بروكسل 25 اكتوبر 2020 (وال) – أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن بروكسل تشجع جميع الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار”.

بوريل، وفي بيان صحفي، اليوم الأحد، قال: أنه يرحب بـ “قرار اللجنة العسكرية الليبية (5+5) الموقع مؤخرا في جنيف، والقاضي بوقف دائم لإطلاق النار”، متابعاً أن “هذا الاتفاق يعد خطوة حاسمة لتضمنها تدابير أخرى، مثل عملية شاملة لنزع السلاح والتي تعتبر ضرورية لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا”، لا سيما “انسحاب المرتزقة على الفور خلال 90 يوما”.



ودعا بوريل جميع اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر توريد الأسلحة. (وال – بروكسل) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال