لافروف: الجهود المشتركة مع تركيا نجحت في إقرار وقف إطلاق النار وعودة إنتاج النفط الليبي

موسكو 26 أكتوبر 2020 (وال) – أشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى إن بلاده تعمل مع تركيا على تقريب مواقف الأطراف في ليبيا من أجل بدء عملية التسوية السياسية في البلاد، بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.

لافروف، وفي تصريحات لوكالة أنباء “أثينا ومقدونيا”، نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد أنه تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بفضل الجهود الروسية والتركية، مضيفا: “يساهم الخبراء الروس والأتراك في الوقت الحاضر في المصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا”.

وأوضح أن موسكو وأنقرة ساهما في وقف القتال وعودة إنتاج وتصدير النفط المتوقف منذ شهر يناير الماضي، قائلا: “قد نجحت الجهود المشتركة في إقامة نظام وقف إطلاق النار، وكذلك استئناف نشاط القطاع الرئيسي لاقتصاد البلاد – النفط”. (وال – موسكو) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال