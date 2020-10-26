استئناف المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة غدا

في إطار المساعي لإيجاد سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا غدا الثلاثاء، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا وبرعاية الاتحاد الإفريقي.

إلى ذلك بعث وزير الري السوداني، ياسر عباس، رسالة إلى وزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا، جي باندورا، أكد فيها تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على أنه لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي تم اتباعها خلال الجولات السابقة، والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

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