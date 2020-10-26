معالي وزير الصحة يقرر إعادة تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية

بنغازي 26 أكتوبر 2020 (وال) – أصدر معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، اليوم الإثنين، قراراً بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

وبحسب بيان صادر من إدارة الإعلام بالوزارة فإن معالي وزير الصحة قرر إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الطبية بالبلاد، وذلك بناء على كتاب سيادة رئيس الأركان العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري. (وال – بنغازي) س س

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