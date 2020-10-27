الخارجية الصينية تدعو لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بجدية

بكين 27 أكتوبر 2020 (وال) – أعلنت خارجية الصين، اليوم الاثنين، ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي توصلت إليه اللجنة الليبية المشتركة (5+5) يوم الجمعة الماضي بجنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

المتحدث باسم وزارة الخارجة الصينية تشاو لي جيان، في تصريحات صحفية، اطلعت عليها وكالة الأنباء الليبية، قال: “نرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين طرفي النزاع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف جيان: “تدعو الصين جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى وضع المصالح الوطنية والشعب في المقام الأول، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجدية، واستئناف عملية التسوية السياسية على هذا الأساس”.

وأعرب جيان عن استعداد بلاده مواصلة العمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور إيجابي من أجل استعادة السلام والاستقرار في ليبيا. (وال – بكين) س س

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