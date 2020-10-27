الناتو: على الأطراف الليبية احترام وقف إطلاق النار هذه المرة

بروكسل 27 أكتوبر 2020 (وال) – رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرج، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، والذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية في جنيف.

ستولتنبرج وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري، قال: “أرحّب باتفاق وقف إطلاق النار الذي يعد خطوة مهمة نحو السلام”، مشيرًا لضرورة احترام الأطراف للاتفاق وتطبيقه، وفقًا لوكالة أنباء نوفا الإيطالية.

وطالب ستولتنبرج الأطراف باحترام الاتفاق هذه المرة، قائلًا: “لسنا على الأرض، ولكن ندعم جهود الأمم المتحدة وعملية برلين”. (وال – بروكسل)

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