تظاهرات عنيفة في إيطاليا ضد تدابير كورونا

تصطدم الموجة الجديدة من تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بغضب قسم كبير من السكان، في وقت يبدو فيه الوباء خارجا عن السيطرة في بعض دول القارة الأوروبية، وتحديدا في إيطاليا، فقد تظاهر آلاف الأشخاص مساء أمس في عدة مدن في البلاد احتجاجا على إغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الرياضة لمدة شهر، إلى جانب وقوع حوادث عنيفة خصوصا في ميلانو وتورينو، المدينتين الكبيرتين الواقعتين في شمال البلاد، حيث نشرت شرطة مكافحة الشغب وردت على المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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