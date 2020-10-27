بوتين وأردوغان يبحثان سبل تسوية الأزمة الليبية وتكثيف محادثات السلام

موسكو 27 أكتوبر 2020 (وال) – بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سبل تسوية الأزمة الليبية، وتكثيف محادثات السلام الليبية.

الرئيسان، وبحسب بيان أصدره الكرملين، اتفقا على مواصلة التنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات في البلدين من أجل التوصل لحل للأزمة،بالإضافة إلى بحثهما التطورات في منطقة النزاع بقره باغ.

ومن جانبه أعرب بوتين عن قلقه البالغ إزاء استمرار القتال والانخراط المتزايد للإرهابيين من الشرق الأوسط في النزاع، مطلعاً أردوغان على اتصالاته مع قيادتي أرمينيا وأذربيجان، والخطوات التي تتخذ من أجل تحقيق الهدنة ووقف التصعيد بأسرع ما يمكن.

بوتين وأردوغان بحثا التعاون بين روسيا وتركيا في سوريا، مع الإشارة إلى أهمية الجهود المشتركة من أجل تنفيذ التفاهمات بشأن إحلال الاستقرار في إدلب وشرقي الفرات.

كما تبادل الرئيسان الآراء حول التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك بمساعدة الدول الضامنة لعملية أستانا. (وال – موسكو) س س

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