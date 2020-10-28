السيسي يعلق على الرسوم المسيئة “كفى إيذاء لنا”

القاهرة 28 أكتوبر 2020 (وال) -أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما يصل الأمر إلى جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف شخص، في أول تعليق على الرسوم المسيئة.

وقال السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، إن الاستعلاء بالحرية درب من التطرف، مضيفا ” كفى إيذاء لنا”.

وشدد الرئيس المصري على الرفض القاطع لأي أعمال عنف أو إرهاب من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز أو المقدسات الدينية.(وال القاهرة) س خ.

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