وليامز تتوقع تحديد موعد للانتخابات العامة في ليبيا في المحادثات المقبلة

نيويورك 28 أكتوبر2020 (وال) -توقعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن تحدد محادثات السلام المقبلة موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا، بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وأكدت وليامز في حديث لوكالة “رويترز” أن “ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن”، مشددة على أنه “أيا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها، فإنها تحتاج حقا للتركيز بوضوح على التجهيز للانتخابات، أتوقع تماما أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات”.

وقالت: “تعلمنا من العمليات السياسية السابقة عدم استبعاد أي تيار سياسي، وبالتالي هناك في هذا الحوار تمثيل للنظام السابق”، مضيفة: “لهذا السبب أنا أكثر تفاؤلا لأنني أعتقد أن هناك استعدادا أكبر للمشاركة”.

وأفادت وليامز بأن من الضروري التأكد من وجود القوى السياسية المعنية التي لها وجود على الأرض “حول طاولة المحادثات”، إضافة إلى ممثلين لأطراف أخرى في المجتمع، معربة عن أملها بأن “نسمع مزيدا من الأصوات في المجتمع الدولي، تدفع الأطراف الداخلية، والخارجية نحو استغلال هذا الحراك الإيجابي للغاية، وتضغط عليها من أجل ذلك”.(وال نيويورك) س خ.

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