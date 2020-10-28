دخول الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للمستشفى نتيجة اصابته بفيروس كورونا

الجزائر 28 أكتوبر 2020 (وال) -دخل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة، يوم أمس, بعد أيام قليلة من دخوله الحجر الصحي الطوعي، حسبما ذكرت الإذاعة الرسمية الجزائرية.

وكشف بيان نقلته الإذاعة الرسمية، بأنه “بناء على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعج بالجزائر العاصمة”.

وتابع: “حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق، بل إن رئيس الجمهورية، يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه”.

ويوم السبت الماضي، وضع تبون في الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.(وال الجزائر) س خ.

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