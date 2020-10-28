وزارة الصحة التونسية تكشف عن خطورة الوضع الوبائي في البلاد 

كشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، اليوم، أن الوضع خطير جدا بعد تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و52 وفاة خلال ا48 ساعة الماضية.

وذكرت مصادر طبية تونسية أن أقسام العناية المركزة بأغلب مستشفيات تونس العامة بلغت طاقتها القصوى.

وقال مدير عام الصحة، في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الوفيات في الأشهر المقبلة، مضيفا أنه سيتم خلال ساعات إعلان تشديد القيود لوقف تفشي الفيروس، لكنه شدد على أنه لن يكون هناك حجر صحي نظرا لكلفته الباهظة.

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