وزير الخارجية المالطي: احتفظنا بمليار دينار ليبي رغم الضغوط لإعادتها أو التخلص منها

فاليتا 29 أكتوبر 2020 (وال) – أكد وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، أمس الأربعاء، إن بلاده تعمل مع ليبيا في عدة مشاريع، زاعمًا أنها كسبت ثقة مختلف الفصائل بسبب حيادها وتاريخها.

بارتولو، وفي كلمته أمام برلمان بلاده، خلال مناقشة حول مخصصات الميزانية لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية، أوردت تفاصيلها صحيفة “تايمز أوف مالطا”، قال: “أنه من خلال مجلس مراقبة العقوبات، احتفظت مالطا بمليار دينار ليبي، رغم الضغوط لإعادة هذه الأموال من بعض الجهات وضغوط أخرى من أجل تدميرها”.

وأوضح أن “مالطا قررت الاحتفاظ بالمال حتى يتم التوصل إلى اتفاق في ليبيا، كما تمسكت بأشياء عسكرية ذات طبيعة حساسة كان من الممكن استخدامها في الحرب، دون ذكر تفاصيل عن ماهية الأشياء العسكرية حساسة”.

وحول أزمة الهجرة غير الشرعية، قال الوزير المالطي: “رغم أن سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة المقترحة للهجرة كانت مثيرة للاهتمام، إلا أنها لا تزال تعاني من أوجه قصور رئيسية تحتاج إلى معالجة”.

ورأى أن الحل يكمن في بقاء الناس ببلدانهم، قائلا: “كان على الاتحاد الأوروبي أن يعمل مع أفريقيا على قدم المساواة وليس فقط كمصدر للمواد الخام”، مُشددًا على ضرورة منح الشباب الأفريقي فرصة مستقبل في قارتهم. (وال – فاليتا) س س

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