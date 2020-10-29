ليبيا نيوز

المونيتور: أردوغان يسعى لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار حفاظًا على استمرار تواجد المرتزقة في ليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 29 أكتوبر 2020 (وال) – حذر تقرير إخباري أمريكي، من مساع تركية بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، لاسيما أنه يدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، الأمر الذي يعني خسارة تركيا لمنطقة نفوذ استراتيجية.

وذكر موقع “المونيتور” الأمريكي، في تقرير له، أن أردوغان، سيواصل مغامراته العسكرية في ليبيا والقوقاز ومناطق أخرى، ما لم يتلق ردًا حازمًا من قبل الدول الغربية، مُعتبرًا أن الغرب لا يعرف كيفية التعامل مع الرئيس التركي، على عكس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى رد روسيا الحازم على تدخل تركيا في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، بقيام المقاتلات الروسية قبل أيام قليلة بقصف مواقع تنظيم فيلق الشام المدعوم من أنقرة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 مقاتلًا في رسالة غير مباشرة لأردوغان بشأن موقفه في ذلك الصراع.

وتابع أنه من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعلم كيفية التواصل والتعامل مع أردوغان في المكان والوقت المناسبين، مستطردا: “على عكس بوتين، فإن حلفاء تركيا الغربيين لا يعرفون حتى الآن كيفية التعامل مع أردوغان، رغم تصاعد استفزازاته في القوقاز وليبيا وسوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط ومناطق أخرى”.

وأوضح التقرير أن أردوغان، هو الوحيد الذي انتقد اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية في ليبيا، رغم ترحيب الأمم المتحدة ومعظم الدول بهذا الاتفاق، مؤكدًا أن سبب الموقف التركي، هو أن الاتفاق ينص على انسحاب جميع القوات الأجنبية بما فيها التركية، وخاصة من قاعدتي “عقبة بن نافع”، الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

وبيّن التقرير أن أردوغان ليس له مصلحة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا؛ لأنه لا يريد الخروج منها، مُعتبرًا أن الرئيس التركي بإمكانه تخريب الاتفاق، نظرًا لنفوذه القوي على بعض الأطراف، وخاصة الجماعات الإسلامية المتطرفة والميليشيات.

واعتبر التقرير أن أردوغان يتحدى الولايات المتحدة، وبقية الدول الغربية بسياسة “عرض العضلات” في غياب أي رد قوي، وفي ظل الخلافات والانقسامات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع استفزازات تركيا، مُشيرًا إلى تشغيل أنقرة منظومة صواريخ اس-400 التي اشترتها من روسيا، رغم التحذيرات الأمريكية.

وأرجع المشكلة إلى ضعف الغرب حاليًا، بسبب الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي وانشغال الولايات المتحدة بوباء كورونا والانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه ما لم يتغير ذلك، وتقرر الدول الغربية اتخاذ موقف حازم تجاه أردوغان، فإنه سيواصل مغامراته واستفزازاته، وسيسعى بكل تأكيد إلى تخريب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، لكن حان الوقت للغرب أن يظهر موقفًا موحدًا وقويًا. (وال – واشنطن) س س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • اردوغان امير المدمنين وخليفة المفلسين وزعيم الخوارج وجد فيه اعداء الاسلام ضالتهم فى جرائمه لتشويه صورة الاسلام فالعالم اجمع يعرف ان من يقود الارهاب العالم تركيا ومن يموله قطر وانه لو تم تغيير النظام القطرى باخر يختاره الشعب القطرى بطريقة ديمقراطيه فسيتوقف دعم الارهاب العالمى ولكن هذا لايرضى اعداء الاسلام فى اوربا وامريكا وهم يعرفون جيدا انهم لو طردوا المتشددين من اراضيهم وجعلوا المساجد والمؤسسات الاسلامية تحت اشراف الازهر الشريف لاختفى الارهاب وراينا سماحة الاسلام ولكنه ليس فى مصلحتهم لانه سيؤدى الى انتشاره السريع جدا بسبب قيمه السامية وسيصبح المسلمون اغلبية لهذا فانهم يدعمون الارهاب لتشويه صورة الاسلام ونرى معظم ضحايا الارهاب من المسلمين

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  • .زعيم معارضة تركيا: مراحيض مصنوعة من الذهب بقصر أردوغان والشباب عاطلون عن العمل

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  • ههه . في الوقت الذي تعاني الليرة من الانهيار أمام العملات الأجنبية، في ظل توقعات خبراء الاقتصاد بكسر الدولار حاجز الـ15 ليرة في الأيام المقبلة، فضلًا عن زيادة معدل التضخم، ومطالبة الأتراك حكومة بلادهم بتعديل سياساتها الاقتصادية، قال رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويسال، إن العملة الوطنية أصبحت «بلا قيمة على الإطلاق».

    وذكر موقع “تركيا الآن”، أنه بدلًا من الإعلان عن سياسات جديدة لإنقاذ الاقتصاد التركي، حذر رئيس البنك المركزي من مخاطر تقلب سعر الصرف، مؤكدًا أنهم في حاجة لتشديد السياسات النقدية، خاصةً بعد أن سجل الدولار اليوم 8.31 ليرة تركية.

    في الأساس تنتهج تركيا من خلال بنكها المركزي سياسات التشديد النقدية، ومؤخرًا ثبت أويسال الفائدة العامة في البنوك عند 10.25%، وسط توقعات برفعها لـ12%، وكان أويسال قد أعلن أمس الأربعاء، عن ارتفاع توقعات حجم التضخم من 8.9% إلى 12.1%.

    وكان الأسبوع الجاري من أسوأ الأسابيع التي مرت على الليرة في تاريخها، وكانت تتراجع أمام الدولار واليورو مع مرور كل ساعة من التعاملات، إذ بدأ الدولار تعاملات أمس بارتفاع كبير مسجلًا 8.19 ليرة تركية، ثم استمر في الصعود ليستقر عند إلى 8.30 ليرة تركية.

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