ليبيا نيوز

دي مايو: السيناريو الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضروري لتجنب أي صراع إقليمي

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

روما 29 أكتوبر 2020 (وال) – جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، يوم الجمعة الماضي في العاصمة السويسرية جنيف.

الوزير الإيطالي، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصهيوني غابي أشكنازي، نقلت تفاصيله وكالة “نوفا الإيطالية”، قال: إن “السيناريو الجديد الذي نشأ عن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا ضروري لمنع الصراع الليبي من التحول إلى صراع إقليمي”. (وال – روما) س س

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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