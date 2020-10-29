دي مايو: السيناريو الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضروري لتجنب أي صراع إقليمي

روما 29 أكتوبر 2020 (وال) – جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، يوم الجمعة الماضي في العاصمة السويسرية جنيف.

الوزير الإيطالي، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصهيوني غابي أشكنازي، نقلت تفاصيله وكالة “نوفا الإيطالية”، قال: إن “السيناريو الجديد الذي نشأ عن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا ضروري لمنع الصراع الليبي من التحول إلى صراع إقليمي”. (وال – روما) س س

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