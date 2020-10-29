بوريل: المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية الأوروبية على المحك نتيجة عدم الاستقرار في ليبيا

بروكسل 29 أكتوبر 2020 (وال) – قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية أمر حاسم بالنسبة للمستقبل السياسي والاقتصادي لجميع الأطراف المعنية.

وأضاف بوريل، في تصريحات له، نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن إفريقيا مهمة كثيرًا بالنسبة لأوروبا، لأن المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية الأوروبية على المحك، مؤكدًا أن عدم الاستقرار في ليبيا أو منطقة الساحل أو الصومال يؤثر على البلدان الأوروبية.

ويواجه الاتحاد الأوروبي، وفقا لبوريل، منافسة جيوسياسية متزايدة على الموارد والنفوذ في العديد من البلدان الإفريقية، حيث قال: “الدول هناك تلعب ضدنا وضد قدرتنا على أن نكون شركاء للشعوب الإفريقية”.

وأوضح أن جائحة كورونا أدت أيضًا إلى إبعاد بعض البلدان في القارة الإفريقية، متابعا: “شركاؤنا الأفارقة سيبحثون بشكل مفهوم عن المكاسب السريعة، وسوف يلجأون إلى الشركاء الذين يقدمون لنا الدعم الأسرع والأسهل والأقل المشروطة، وعلينا أن نضع شيئًا جادًا إذا أردنا مواكبة ذلك”، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم شركائه الأفارقة في أوقات الصعوبات المالية الناجمة عن وباء كورونا. (وال – بروكسل) س س

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