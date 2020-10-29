مصدر من مالطا لـ “وال”: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن لقاء فخامة المستشار صالح مع المدعو فائز السراج

فاليتا 29 أكتوبر 2020 (وال) – فنّد مصدر من الوفد الليبي المتواجد في مالطا، اليوم الخميس، الأنباء التي تتحدث عن لقاء فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” غير الدستوري المدعو فايز السراج في مالطا.

المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، وفي تصريح خاص بوكالة الأنباء الليبية، قال: “الوفد الليبي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وغدًا لديه لقاء بسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا”. (وال – فاليتا) إ م

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