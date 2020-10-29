أكبر زيادة يومية بإصابات ووفيات كورونا في روسيا منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، رصد أكثر من ثلاثمئة وستين وفاة وسبعة عشر ألفا وسبعمئة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في روسيا إلى مليون وخمسمئة وواحد وثمانين ألفا وستمئة وثلاث وتسعين إصابة مؤكدة، منها سبعة وعشرون ألفا وثلاثمئة حالة وفاة، وثلاثمئة وثمانية وستون ألفا وثلاثمئة وإحدى وخمسون حالة نشطة.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد كورونا أواخر الشهر القادم، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، هذا وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم قريبا تسجيل لقاح ثالث يخضع حاليا للاختبارات السريرية.

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