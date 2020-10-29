إصابات كورونا اليومية في ألمانيا تتخطى لأول مرة 16 ألفا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، رصد ستة عشر ألفا وسبعمئة وأربع وسبعين إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسع وثمانين وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك أصبح إجمالي الإصابات بكورونا في ألمانيا منذ بداية الجائحة أربعمئة وواحدا وثمانين ألفا وثلاث عشرة، منها عشرة آلاف ومئتان واثنتان وسبعون حالة وفاة.

وفي هذا الصدد، حذرت ميركل من أن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية يواصل الارتفاع بوتيرة متصاعدة، ما يفرض ضغطا مفرطا على الكثير من المستشفيات الألمانية، مشيرة إلى أن هذه الديناميكية السلبية تهدد باستنزاف القدرة الاستيعابية لأقسام الرعاية الصحية في ألمانيا في غضون بضعة أسابيع.

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