شكري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي يبحثان الأوضاع الليبية

موسكو 30 أكتوبر 2020 (وال) – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم الخميس، بموسكو، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي (الدوما) ليونيد سلوتسكي، سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أنه تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمات في المنطقة، ومنها الوضع في كل من ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، وكذا التطورات الخاصة بعملية السلام.

وصرح حافظ، بأن الجانبين أكدا خلال المقابلة على العلاقات الخاصة التي تربط مصر وروسيا، والحرص المُتبادل على تطويرها في شتى المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستراتيجية، وبما يحقق المصلحة المُشتركة لكلتا الدولتيّن.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري استعرض أهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، والسياسات التي تم تطبيقها لمواجهة الآثار السلبية لـ(كورونا)، وفرص الاستثمار في القطاعات المصرية المختلفة. ( وال – موسكو ) س س

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