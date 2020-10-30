أوغلو: التقيت ستيفاني لأؤكد لها استمرار تركيا في دعم “الشعب الليبي الودود”

اسطنبول 30 أكتوبر 2020 (وال) – أوضح وزير الخارجية التركي المدعو مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه التقى مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن وزارة الخارجية التركية، فإن أوغلو زعم قائلاً:”دعمنا للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة مستمر في توفير السلام والاستقرار الدائم في ليبيا”، متابعاً مزاعمه أن “تركيا ستظل دائما مع شعب ليبيا والأصدقاء، وستقف دائما الى جانب شعب ليبيا الودود والإخوة”، على حد تعبيره. (وال – اسطنبول) س س

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