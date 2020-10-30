قطر تواصل تهديد أمن جيرانها بالخليج باستضافتها مناورات عسكرية تركية

الدوحة 30 أكتوبر 2020 (وال) – يواصل نظام الحمدين القطري، استفزاز جيرانه من دول الخليج، والتلاعب بأمنهم القومي، بعد استجلابه القوات التركية، وإقامة قاعدة لها في قطر.

ووفقاً لصحيفة “ترك برس” التركية، فإن: “القوات القطرية والتركية اختتمت مناورات “نصر 2020″، والتي اجريت باشتراك وحدات عسكرية من الدولتين في دولة قطر”، وفق قولها.

وبينما تتقاطع المصالح الخبيثة لكل من قطر وتركيا، التي تدفع البلدين إلى دعم الإرهاب والتشدد في المنطقة، بدا من اللازم عليهما تعزيز التعاون العسكري فيما بينهما، بما يخدم الأجندات التخريبية المشتركة في سوريا وليبيا وغيرهما. (وال – الدوحة) س س

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