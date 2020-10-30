زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب ولاية إزمير غربي تركيا

إزمير30 أكتوبر 2020 (وال) – ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا.

وقال بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الجمعة، ونقلته الأناضول، إن زلزالا وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، قبالة سواحل مدينة “سفريحصار” غربي البلاد.

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض. (وال – إزمير)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال