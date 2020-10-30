الإصابات العالمية بكورونا تتجاوز 45 مليون إصابة 

زادت الإصابات اليومية العالمية بمرض كورونا إلى حوالي 25% خلال أقل من أسبوعين، إذ أعلنت معظم البلدان الغربية وأجزاء من أمريكا اللاتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

هذا وتجاوز إجمالي الإصابات العالمية 45 مليون حالة، فيما تم تسجيل أكثر من مليون و180 ألف وفاة منذ بدء الجائحة.

وفي هذا الصدد، سجلت أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أكثر من 66% من حالات الإصابة العالمية، وأكثر من 76% من الوفيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا