وزير المالية الفرنسي يتوقع انكماش اقتصاد بلاده جراء المقاطعة

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 11% خلال العام الحالي بدلا من 10%، مثلما سبق التنبؤ به قبل أسابيع.

يأتي تصريح وزير المالية بعد بضعة أيام من انتشار دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية في العديد من الدول العربية والإسلامية، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام والمسلمين والرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد، حيث إنه يتوقع لهذه المقاطعة أن تلحق أضرارا بالاقتصاد الفرنسي والذي يحاول ماكرون أصلا إنعاشه بخطة اقتصادية بمبالغ ضخمة للتعافي من الركود الذي ألحقه به وباء كورونا.

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