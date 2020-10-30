ستيفاني ويليامز: دعم تركيا لـ “الحل السياسي” في ليبيا محل تقديري الشخصي

أنقرة 30 أكتوبر 2020 (وال) -التقت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، في العاصمة التركية أنقرة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، للتباحث في آخر المستجدات على الساحة الليبية والتحضيرات الجارية لملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب.

وبحسب بيان ستيفاني ويليامز، فإن “أوغلو أبدى ترحيب بلاده بحل سلمي وسريع للأزمة الليبية عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر بين الفرقاء الليبيين”، على حد زعمه.

كما التقت ويليامز نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، وعبرت عن تقديرها لدعم تركيا للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية”، وفق قولها. (وال – أنقرة) س س

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