معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ومعالي وزير الخارجية يلتقون بالجالية الليبية في مالطا

فاليتا 30 أكتوبر 2020 (وال) – استقبل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، اليوم الجمعة، عددا من أبناء الجالية الليبية الموجودين في جمهورية مالطا.

معاليه، وخلال اللقاء الذي أقامه أثناء زيارته الرسمية التي يجريها رفقة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وحضره معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، رحّب بأبناء الجالية الليبية المقيمين في جمهورية مالطا وعبر لهم عن شكره لتلبية الدعوة للقاء والتحاور للتعرف على الصعوبات التي تواجههم.



وأكد معالي الوزير خلال اللقاء أنه بالإمكان التغلب على كل الصعوبات بالتعاون والتواصل والحوار، وتبادل المعلومات ملفتاً انتباه الحاضرين إلى اهمية أن تكون الجالية على علاقة وطيدة ببلدهم الأم، إضافة إلى أهمية أن تندمج الجالية في المجتمع الذي تقيم وتعمل فيه وتسهم في استقرارهـ لتترسخ صورة حسنة عن بلادهم، كونهم سفراء لوطنهم في الدول وفي البلدان التي يقيمون فيها.



واستمع معالي وزير الخارجية، إلى أهم الصعوبات التي تواجه ابناء الجالية، مشدداً على ضرورة أن يكون للجالية جسم يستطيعون من خلاله أن يدافعوا عن حقوقهم وأن يقدموا مطالبهم للمعنيين، وأن يكون صوتهم موحدًا وان يقدّم هذا الجسم الذي اقتُرِح أن يكون اسمه مؤسسة “البيت الليبي” الخدمات لأعضائه من ابناء الجالية، وأن تضطلع هذه المؤسسة بدور الاهتمام بالجالية الليبية ورعاية شؤونها وأن تكون صوتهم في التعامل في مالطا وفي ليبيا على حدٍ سواء.



وفي جانبهم أثنى أفراد الجالية الليبية، على مجهودات فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يتلقون فيها دعوة للاجتماع واللقاء بمسؤول ليبي يزور مالطا. (وال فاليتا) إ م س س

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