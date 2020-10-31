قروي قمينس يستقبل “14” مهاجر غير قانوني تم إنقاذهم قبالة سواحل المنطقة

قمينس 30 اكتوبر 2020 (وال) – تمكن عناصر مركز شرطة قمينس، اليوم الجمعة، من إنقاذ عدد من المهاجرين غير القانويين قبالة سواحل المنطقة، بعد أن تعطل بهم المركب الذي كان يقلهم.

مكتب الاعلام بمستشفى قمينس القروي، وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أوضح أن بعد تعطّل المركب تم نقل المهاجرين إلى المستشفى وذلك لتلقي الاسعافات الأولية، مؤكداً أن مركز الشرطة حجز المركب بعد جره إلى مرفأ بالصفن شرقي قمينس.

وأكد المكتب الإعلامي، بأن العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى قدّمت الخدمات الطبية والاسعافات الاولية لما يقارب عن 14 مهاجر غير قانوني معظمهم يحملون الجنسية “البنغلاديشية”.

وأضاف المكتب الإعلامي، المستشفى قدّمت الخدمات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين من ملابس وطعام، مشيدًا بدور أهالي المدينة ورجال الشرطة الذين انقذو حياة هؤلاء المهاجرين.

واختتم المكتب الإعلامي تصريحه، أن مركز شرطة قمينس سلّم المهاجرين للمستشفى بعد استياء حالتهم الصحية، لتقديم الكشف لهم قبل أن يتم نقلهم لمركز الهجرة غير القانونية بمدينة بنغازي. (وال – قمينس) ع م

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