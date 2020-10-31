شكري يدعو روسيا إلى الوقوف بحزم ضد التدخلات الخارجية في ليبيا

القاهرة 31 أكتوبر 2020 (وال) – دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال زيارة إلى موسكو اليوم الجمعة، إلى الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية” في ليبيا.

وأجرى شكري لقاء في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، الذي كان يمثل بلاده بالنيابة عن وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، الخاضع حاليا للحجر الصحي بسبب مخالطته مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان أصدرته على لسان المتحدث الرسمي باسمها، أحمد حافظ، بأن شكري وبوغدانوف، أن الجانبان أفردا شقا كبيرا من اللقاء لتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها العديد من الملفات التي تؤثر على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار تناول شكري، حسب البيان، “جهود مصر مؤخرا لتحقيق تقدم نحو التوصل لحل سياسي توافقي للأزمة الليبية بمشاركة كافة أطياف الشعب الليبي على أساس مقررات قمة برلين وقرار مجلس الأمن 2510”.

وشدد وزير الخارجية المصري على “أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية التي لا تبتغي مصلحة الليبيين وتوظف التيارات المتطرفة والمليشيات المسلحة لتحقيق مصالح جيواستراتيجية”.

كما أكد شكري، دعم مصر للجهود الأممية من خلال لجنة الحوار السياسي الليبي، فيما رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في إطار لجنة الـ5+5 العسكرية. (وال – القاهرة) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال