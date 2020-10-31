الإمارات.. تشكيل لجنة لإدارة مرحلة التعافي من أزمة كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في دولة الإمارات، عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد تسعة عشر، برئاسة سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من الأزمة، من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي واستمرارية الأعمال والخدمات، إضافة إلى وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية، لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع.

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