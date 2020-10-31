مباحثات أمريكية في تونس لبحث سبل دعم ملتقى حوار الأطراف الليبية

تونس 31 أكتوبر 2020 (وال) – عقد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اجتماعا مع السفيرين الأمريكيين بتونس دونالد بلوم، وليبيا ريتشارد نورلاند، وذلك لبحث الأوضاع المحلية في ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن اللقاء تناول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا في أفق احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي ستنطلق اجتماعاته الحضورية يوم 9 نوفمبر المقبل.

وحسب بيان للوزارة، فقد تبادل الطرفان بحث سبل دعم وإنجاح ملتقى تونس باعتباره فرصة هامة وثمينة لتحقيق التسوية السياسية الدائمة والشاملة في ليبيا.

وأكد البيان أن ملتقى تونس يعد مناسبة للأطراف الليبية كافة للمساهمة الإيجابية في صياغة الحل النهائي والتوافقي للأزمة الليبية التي طال أمدها.

وأكد السفيران دعم الولايات المتحدة لملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، مثمنين الجهود التي تبذلها تونس لتوفير ظروف النجاح كافة لهذا الحوار الهام والمفصلي بالنسبة لحل الأزمة الليبية، وأن ذلك يبرز الثقة الكبيرة التي تحظى بها تونس لدى الأطراف الليبية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجموعة الدولية. (وال – تونس) س س

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