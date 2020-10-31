صنع الله: الوصول لإنتاج 1.6 مليون برميل يوميا يتوقف على مخصصاتنا المالية

طرابلس 31 أكتوبر 2020 (وال) – زعم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط منتهي الولاية مصطفى صنع الله، إنه يتوقع أن تضخ ليبيا مليون برميل يوميًّا الشهر المقبل.

صنع الله، وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، اليوم السبت، أوضح أن طموحه للوصول إلى 1.6 مليون بنهاية 2021 يتوقف على الموارد التي ستخصصها وزارة المالية للشركة.

وتابع صنع الله أن إنتاج النفط الخام الليبي ارتفع إلى 800 ألف برميل يوميًّا، لافتًا إلى أن ليبيا تستهدف الوصول إلى 1.3 مليون برميل يوميًّا في بداية 2021.

وأضاف: نحن مهتمون جدًّا بالتنسيق مع زملائنا في أوبك، وتحقيق توازن من حيث العرض والطلب. (وال – طرابلس) س س

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