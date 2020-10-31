من تركيا.. المدعو السراج يتشاور مع ستيفاني حول “الحوار السياسي” والانتخابات

اسطنبول 31 أكتوبر 2020 (وال) – بعد ساعات من تراجعه عن الاستقالة، اجتمع رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الصخيرات المرفوضة المدعو فائز السراج صباح اليوم السبت مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز في العاصمة التركية اسطنبول.

الحكومة المرفوضة من قبل مجلس النواب، وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، زعمت قائلةً: “يأتي الاجتماع في إطار عملية التشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين”، وفق قولها.

وأضافت المرفوضة: “اتفق الجانبان بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس في 9 نوفمبر المقبل، يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة”، على حد تعبيرها.

واختتمت: “أكد الجانبان على أن يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”، بحسب قولها. (وال – اسطنبول) س س

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